Udinese Napoli 1-0, tre gol annullati e una magia di Ekkelenkamp: il resoconto del match

Udinese Napoli 1-0, la squadra di Conte non approfitta del pareggio del Milan. Ekkelenkamp affonda gli azzurri: il resoconto del match

Dopo tre vittorie consecutive, il Napoli subisce un brusco arresto in campionato, replicando la prestazione sottotono già vista in Champions League. La squadra azzurra è apparsa “spompata” e ha ceduto meritatamente all’Udinese di Runjaic, apparsa invece piena di energie.

A decidere l’incontro è stato Ekkelenkamp, che si conferma bestia nera per il Napoli segnando il gol vittoria. Per la squadra di Conte, questa è la seconda sconfitta consecutiva, un risultato che costa caro, facendo perdere la vetta della classifica e evidenziando l’emergenza fisica del momento.

Runjaic ha impostato l’Udinese con un 3-5-2 più difensivo, inserendo Bertola a centrocampo e richiamando Kristensen in difesa per contenere gli avversari. Conte, nonostante la stanchezza mostrata in Champions, ha optato per un solo cambio (Spinazzola per Olivera) confermando il tridente offensivo.

Il primo tempo è stato dominato dai duelli fisici, risultando poco spettacolare e con pochissime occasioni da gol. Hojlund, sebbene tra i migliori del Napoli, ha agito più da rifinitore che da finalizzatore. La prima frazione si è chiusa sullo 0-0.

Udinese Napoli 1-0, La Ripresa: Gol Annullati e Traversa

Il Napoli è quasi scomparso dal campo nella ripresa, palesando la mancanza di energie dovuta ai tanti impegni. L’Udinese ha preso il controllo in maniera netta, arrivando a segnare due volte. Prima con Davis, la cui rete è stata annullata per fuorigioco dopo una respinta del portiere. Poi è stata la volta di Zaniolo; il suo gol è stato cancellato dall’arbitro Sozza dopo un richiamo al VAR, che ha ravvisato un fallo di Karlstrom sul neoentrato Lobotka. A conferma del dominio bianconero, Piotrowski ha anche colpito una traversa.

L’Udinese ha concretizzato il suo assolo al 73° minuto. Su un lancio lungo di Okoye, Ekkelenkamp è stato il più lesto a raccogliere la seconda palla e ha scagliato un potente tiro di mezzo esterno che non ha lasciato scampo a Milinkovic-Savic.

Conte ha provato il tutto per tutto, inserendo Olivera per Buongiorno. Ogni speranza di pareggio è però svanita quando Hojlund ha clamorosamente sprecato un’occasione monumentale: servito da Lucca, dopo un errore difensivo di Solet, il danese ha mandato incredibilmente alto sopra la traversa da due passi, sigillando la sconfitta del Napoli.