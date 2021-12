100 volte Theo Hernandez: il traguardo raggiunto dal terzino

Traguardo importante. È in corso Udinese Milan, match della diassettesima giornata di Serie A. Nell’undici titolare rossonero sulla corsia difensiva sinistra c’è Theo Hernandez.

Il terzino francese con la titolarità di oggi festeggia le 10o presenze con la maglia rossonera.

Our ‘Train’ hits the 100 games milestone: way to go, @TheoHernandez! 🚅🔴⚫

E sono 100 in rossonero per il nostro “Treno” Hernandez! 🚅🔴⚫#SempreMilan #UdineseMilan pic.twitter.com/dxwhx6ROuQ

— AC Milan (@acmilan) December 11, 2021