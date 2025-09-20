News
Udinese Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
Udinese Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Bluenergy Stadium nel match che vale la 4a giornata di Serie A. Retroscena
19:45 – Le formazioni ufficiali: altra chance per Gimenez davanti, torna Pulisic dal primo minuto
20:00 – Squalificato Allegri, sarà Landucci a guidare il Milan dalla panchina
20:48 – Si comincia
20:53 – Subito pericoloso Pulisic: para Sava
21:00 – Gara che si è equilibrata
21:08 – Occasione clamorosa per Gimenez che a tu per tu con Sava si mangia lo 0-1
21:28 – MILAN IN VANTAGGIO! Sul cross di Estupinan Sava evita l’autogol di Kristensen ma nulla può sul tap in di Pulisic
21:35 – Finisce il primo tempo
21:53 – Comincia la ripresa
21:54 – Immediato raddoppio di Fofana
22:00 – Tris firmato Pulisic
22:10 – Dentro Loftus e Nkunku, fuori Gimenez e Pulisic
22:20 – L’Udinese cerca di riaprirla ma il Milan tiene bene
22:28 – Tutti in piedi per Modric che esce
22:35 – Manca solo il fischio finale
22:40 – Finisce qui: vince il Milan