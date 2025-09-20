Connect with us

Udinese Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia

Ronaldo il fenomeno compie gli anni, il Milan gli fa gli auguri sui social! Il messaggio postato dal club rossonero

Milan Lecce, Luka Modric partirà sicuramente dalla panchina: a gestire il centrocampo ci sarà questo giocatore

Milan Lecce, ci sarà un esordio da titolare nella sfida di domani sera: Allegri ha in mente questa mossa a sorpresa

2 giorni ago

Pulisic

Udinese Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Bluenergy Stadium nel match che vale la 4a giornata di Serie A. Retroscena

Udinese-Milan in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match del Bluenergy Stadium valido per la 4a giornata di Serie A

19:45 – Le formazioni ufficiali: altra chance per Gimenez davanti, torna Pulisic dal primo minuto

20:00 – Squalificato Allegri, sarà Landucci a guidare il Milan dalla panchina

20:48 – Si comincia

20:53 – Subito pericoloso Pulisic: para Sava

21:00 – Gara che si è equilibrata

21:08 – Occasione clamorosa per Gimenez che a tu per tu con Sava si mangia lo 0-1

21:28 – MILAN IN VANTAGGIO! Sul cross di Estupinan Sava evita l’autogol di Kristensen ma nulla può sul tap in di Pulisic

21:35 – Finisce il primo tempo

21:53 – Comincia la ripresa

21:54 – Immediato raddoppio di Fofana

22:00 – Tris firmato Pulisic

22:10 – Dentro Loftus e Nkunku, fuori Gimenez e Pulisic

22:20 – L’Udinese cerca di riaprirla ma il Milan tiene bene

22:28 – Tutti in piedi per Modric che esce

22:35 – Manca solo il fischio finale

22:40 – Finisce qui: vince il Milan

