Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Rabiot

Milan Bologna: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la terza giornata di Serie A a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta il Bologna nella terza giornata della Serie A 2025-2026, quarta uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20:45.

Milan-Bologna: sintesi e moviola

Milan Bologna 0-0: risultato e tabellino

Milan Bologna: il pre-partita

Ore 14.30 – Esordio per Rabiot dal primo minuto

Ore 15.00 – In porta Maignan

Ore 15.30 – Davanti Gimenez

Ore 16.00 – C’é Tomori

Ore 16.30 – In regia Modric

Ore 17.00 – Titolare Loftus-Cheek

Ore 17.30 – Pavlovic vince il ballottaggio con De Winter

Ore 18 – Estupinan e Saelemaekers sulle fasce

