Milan Bologna LIVE: esordio per Rabiot, Santiago Gimenez guida l’attacco. Pavlovic vince il ballottaggio con De Winter
Milan Bologna: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la terza giornata di Serie A a San Siro
Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta il Bologna nella terza giornata della Serie A 2025-2026, quarta uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20:45.
Milan-Bologna: sintesi e moviola
Milan Bologna 0-0: risultato e tabellino
Milan Bologna: il pre-partita
Ore 14.30 – Esordio per Rabiot dal primo minuto
Ore 15.00 – In porta Maignan
Ore 15.30 – Davanti Gimenez
Ore 16.00 – C’é Tomori
Ore 16.30 – In regia Modric
Ore 17.00 – Titolare Loftus-Cheek
Ore 17.30 – Pavlovic vince il ballottaggio con De Winter
Ore 18 – Estupinan e Saelemaekers sulle fasce