Udinese Milan, Leao premiato come MVP del match: decisive queste due sue giocate. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Al Bluenergy Stadium è andata in scena la sfida valevole per la 32ª giornata di Serie A tra l’Udinese e il Milan. I rossoneri si sono imposti per quattro reti a zero anche grazie ad una super prestazione di Rafael Leao.

Il calciatore portoghese è stato premiato come migliore in campo. Il numero dieci rossonero ha segnato un gol e servito un assist.