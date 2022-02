Udinese Milan, Galliani: «Pozzo un amico, ma il mio cuore è rossonero»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Adriano Galliani ha parlato così del prossimo match tra Udinese e Milan ai canali ufficiali del club friulano

Adriano Galliani parla così del match tra Udinese e Milan. Le parole dell’ex a.d. rossonero ai microfoni di UdineseTV.

«Il modello del nuovo stadio è quello dell’Udinese che grazie alla famiglia Pozzo sta in Serie A da tantissimi anni. Va tenuto molto da conto il mio amico Gianpaolo; abbiamo bevuto parecchi bicchieri insieme, soprattutto a Ibiza, e so che lui non ha bisogno di consigli. E’ all’Udinese dal 1986, è un mio caro amico e gli voglio bene. Venerdì Milan-Udinese? Mi spiace, ma il cuore è rossonero, quindi forza Milan.»