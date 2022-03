Udinese, Cioffi: «Milan? Ne usciamo con tante risposte in più». Le dichiarazioni dell’allenatore dei friulani

Gabriele Cioffi ha parlato a Udinese Tv alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Il tecnico friulano è tornato sul pareggio con il Milan.

«Ne usciamo con tante risposte in più. Fino agli ultimi minuti i ragazzi mi hanno dato la sensazione di potere e volere vincere la partita. Questa è stata una emozione percepita da molti, se non da tutti. Mi è piaciuta la gestione degli ultimi due minuti, memori dello scivolone in casa.»