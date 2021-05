Twitter, il Milan fa gli auguri di compleanno ad un rossonero – FOTO

Il Milan, attraverso un post ufficiale sui social, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno ad un membro dello staff tecnico milanista. Si tratta di Daniele Bonera che oggi compie 40 anni.

“Un grande rossonero, protagonista anche in questa stagione: tanti auguri per i tuoi 40 anni, Daniele Bonera!”

Our technical assistant, who also had a taste of coaching the Rossoneri early in the season, turns 40 today: happy birthday, Daniele! 🎉

