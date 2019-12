Il Milan non vuole farsi trovare impreparato è per questo avrebbe già individuato l’alternativa a Todibo se il francese saltasse

Secondo quanto riportato da Tuttosport la trattativa con Todibo avrebbe trovato un intoppo tra la richiesta del Barcellona (25 milioni) e l’offerta del Milan (15 milioni).

Per questo motivo la dirigenza rossonera avrebbe individuato in Wesley Fofana del Saint Etienné come alternativa al centrale blaugrana nel caso in cui saltasse la trattativa.