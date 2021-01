Tuttosport: «Tre sms al Milan, la Juventus non molla»

Tuttosport: trionfa la Juventus contro il Sassuolo 3-1, ma quanta sofferenza. I bianconeri lanciano però un messaggio al campionato

«Tre sms al Milan, la Juventus non molla» è questo il titolo in prima pagina dell’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Il Sassuolo rimane in dieci per l’espulsione di Obiang. Nella ripresa i gol di Danilo, Defrel, Ramsey e Cristiano Ronaldo: i bianconeri restano a sette punti dai rossoneri, ma in due giornate ne hanno recuperati cinque all’Inter. Ansia per McKennie e Dybala, usciti malconci dal match di ieri sera.