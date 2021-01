Tuttosport: «Milan, c’è anche Ibra, pronto per aggiungere altri minuti»

Tuttosport: questa sera il Milan affronterà il Torino nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Tra le file rossonere c’è anche Ibra

«Milan, c’è anche Ibra» – così titola l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Tra circa 12 ore il Milan scenderà in campo contro il Torino nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia.

Pioli adotterà un piccolo turnover: in campo andranno Tatarusanu, Kalulu e Dalot. In avanti verrebbe confermato il trio titolare in campionato contro i granata, dietro alla punta svedese. Dovrebbe riposare Leao.