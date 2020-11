Tuttosport, Kessie: prove da rigorista con la Costa d’Avorio

Tuttosport, Kessie inizia a riprende il mirino del calcio di rigore, messo un po’ in disuso dopo l’arrivo di Ibra, attuale rigorista

Tuttosport, Kessie inizia a riprende il mirino del calcio di rigore, messo un po’ in disuso dopo l’arrivo di Ibra, attuale rigorista nel bene e nel male. Contro il Verona il punto di rottura, quello di non ritorno, ovvero la consapevolezza che qualche volta ci si può anche far da parte, soprattutto se hai un Kessie in squadra che, statistiche alla mano, non ha mai sbagliato.

PROVE DA RIGORISTA- “Kessie, prove da rigorista con la Costa d’Avorio”. Titola così il quotidiano di questa mattina che poi spiega: “Segna in nazionale, Ibra può lasciargli l’incarico”. La rete del centrocampista rossonero arriva contro il Madagascar, gara valevole per le qualificazioni alla Coppa D’Africa.