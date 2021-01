Tuttosport, Ibra ok. Donnarumma espulso dalla panchina: Pioli si arrabbia perchè ora il portiere rossonero rischia di saltare i quarti

Tuttosport, Ibra ok. Donnarumma espulso dalla panchina: Pioli si arrabbia perchè ora il portiere rossonero rischia ( in attesa di conferma da parte del giudice) di saltare i quarti, nei quali il Milan affronterà la vincente di Fiorentina-Inter.

ESPULSO- Un contatto in area tra Leao e Milinkovic-Savic, per Ibra, uscito dopo un buon primo tempo e per Donnarumma è rigore, tanto da inscenare una protesta che porta al rosso per il portiere con tanto di arrabbiatura per Pioli, come riportato questa mattina dal quotidiano piemontese a pag. 2: “Gigio vede rosso”.