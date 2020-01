Tuttosport: “Esplode il caso Paquetà. Non va a Brescia. Vuole il PSG”

Tuttosport, Venerdì 24 Gennaio, in colonna di destra la questione Paquetà con il brasiliano autoescluso dai convocati di Brescia

Tuttosport, Paquetà non andrà a Brescia, il brasiliano si è autoescluso dai convocati per la gara di questa sera in programma alle 20:45 al Rigamonti. Paquetà non sta bene, è stato anche in clinica ed ora attende di conoscere la propria destinazione.

VUOLE IL PSG- “Esplode il caso Paquetà. Non va a Brescia. Vuole il PSG”. Titola così l’edizione odierna del quotidiano piemontese, certificando il malessere del giocatore arrivato ormai al culmine.