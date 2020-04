Tuttosport, Colantuono: «Bonaventura, vai al Toro!»

Tuttosport, in colonna di sinistra il messaggio di Colantuono a Bonaventura, in merito alla decisione sul passaggio in granata per la prossima stagione

Tuttosport, in colonna di sinistra il messaggio di Colantuono a Bonaventura, in merito alla decisione sul passaggio in granata per la prossima stagione. Da giorni si parla del possibile trasferimento in Piemonte oppure a Bergamo per l’esterno di Pioli.

COLANTUONO CONSIGLIA- «Bonaventura, vai al Toro!». Questo il messaggio da parte del tecnico che anni fa lo allenò all’Atalanta, riportato questa mattina da Tuttosport in prima pagina.