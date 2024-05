Chiesa Milan: il Liverpool lo vuole per il dopo Salah, così il colpo è possibile - Milan News 24

Chiesa Milan, il Liverpool lo vuole per il dopo Salah che ha richieste dall’Arabia: la mossa per l’attaccante

Chiesa, accostato al calciomercato Milan, è finito nel mirino del Liverpool che potrebbe perdere Salah. A renderlo noto è il portale inglese Team Talk, secondo cui i Reds avrebbero mostrato un grande interesse verso l’attaccante della Juve come eventuale sostituto dell’egiziano che ha richieste dall’Arabia.

Non solo, perché alcuni osservatori del Liverpool sarebbero stati avvisati allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia. E a quanto risulta erano presenti proprio per visionare Chiesa da vicino.