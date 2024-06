Rinnovo Theo Hernandez, il francese è stato chiaro: per restare rossonero vuole questo INGAGGIO

Rinnovo Theo Hernandez, il francese è stato chiaro: per continuare a indossare il rossonero vuole questo INGAGGIO

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Theo Hernandez anche alla luce delle ultime parole del terzino dal ritiro della Francia agli Europei che hanno agitato il mondo rossonero.

Stando a quanto si apprende la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è in salita ormai da mesi: Theo, così come Maignan, vorrebbe un ingaggio alla Leao per restare rossonero (7-8 milioni di euro a stagione).