Abate pronto al grande salto? L’ex allenatore del Milan Primavera piace in B: la SITUAZIONE del tecnico

L’ex allenatore del Milan Primavera Abate potrebbe già essere pronto per il salto in Serie B: secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’allenatore piace alla Reggiana squadra che un altro ex rossonero ha appena lasciato per approdare al Monza: Nesta.

Sull’allenatore c’è anche il Cosenza ma per sostituire Nesta sulla panchina della Reggiana è duello a due tra Abate e Viali. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’ex rossonero.