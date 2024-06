Guirassy Milan, i rossoneri tornano alla carica! C’è un solo ostacolo da superare: le ULTIME

Guirassy Milan, i rossoneri tornano alla carica! C’è un solo ostacolo da superare per la punta dello Stoccarda: le ULTIME

Prosegue la ricerca del Milan sul mercato ad una nuova punta che possa ereditare il posto di Olivier Giroud e diventare il nuovo numero 9 rossonero. Secondo il Corriere dello Sport, il Diavolo sarebbe tornato alla carica per Guirassy.

L’attaccante dello Stoccarda ha una clausola da 17,5 milioni di euro che certamente non appare come ostacolo insormontabile. Resta soltanto da capire quali siano le richieste del giocatore, ma non è escluso che si possa trovare una soluzione nel breve periodo.