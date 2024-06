Mercato Milan, Theo ai saluti? Il club ha pronto questo super PIANO per rilanciarsi: i dettagli

Mercato Milan, Theo ai saluti? Il club rossonero ha pronto questo super PIANO per rilanciarsi: TUTTI i dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata sulle ultime parole di Theo Hernandez direttamente dal ritiro della Nazionale francese che potrebbero di fatto spalancare le porte per una possibile partenza in estate.

Nel caso in cui dovesse delinearsi uno scenario di questo tipo il Milan sarebbe pronto ad incassare una cifra molto importante dalla sua cessione, che verrebbe poi reinvestita interamente sul mercato in entrata (come successo con Tonali).