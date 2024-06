Seconda squadra Milan, in quale girone saranno i rossoneri? Spunta la DATA del possibile sorteggio DETTAGLI

Seconda squadra Milan, spunta la DATA del possibile sorteggio del girone: i DETTAGLI sulla Serie C

Il 27 giugno ci sarà il prossimo consiglio di Lega nel quale verrà deciso, molto probabilmente, il girone in cui giocherà il Milan Under 23. I rossoneri riusciranno a iscriversi al prossimo campionato di Serie C dopo l’esclusione dell’Ancona.

Siccome la seconda squadra dei rossoneri non potrà essere nello stesso girone della Juventus Next Gen e dell’Atalanta U23 probabilmente verrà fatto un sorteggio per l’assegnazione del girone magari con una serie di sbarramenti o specifici limiti.