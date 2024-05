Giroud posa con la nuova maglia del Milan ed EMOZIONA i tifosi: «È stato un piacere» – FOTO. Il messaggio del francese

Nonostante abbia comunicato nelle scorse settimane la sua decisione ufficiale di lasciare il Milan al termine della stagione, per intraprende una nuova esperienza in MLS con i Los Angeles FC, Olivier Giroud è tra i calciatori rossoneri ad aver posato con la nuova maglia per la stagione 2024/2025.

IL MESSAGGIO – «Sempre Milan. E’ stato un piacere».