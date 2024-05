Calciomercato Milan, REBUS Simic: tra rinnovo e addio spunta una clamorosa opzione

Calciomercato Milan, rebus Simic: in scadenza nel 2025, il difensore diviso tra rinnovo e addio. Spunta una clamorosa opzione

Come riportato da Tuttosport, il tema Simic resta molto caldo nel calciomercato Milan. Il difensore, che quest’anno ha esordito con gol contro il Monza a San Siro, ha il contratto in scadenza a giugno del 2025 e sta trattando da settimane il rinnovo con il club rossonero.

Tuttavia non mancano gli interessamenti, in particolare quello del Feyenoord. Nelle ultime ore però è spuntata una soluzione a sorpresa: Simic, che piace molto anche allo Stoccarda, potrebbe essere inserito nell’operazione Guirassy per abbassare l’esborso cash rispetto alla clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro.