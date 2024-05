Bento Milan: non solo l’Inter, interesse dal Portogallo per il portiere brasiliano, le ULTIME

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Bento. Per il portiere spunta anche la concorrenza dal Portogallo

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per la porta della prossima stagione c’è Bento, che piace anche all’Inter. L’affare per arrivare al portiere dell’Athletico Paranaense rischia però di complicarsi.

Come riferito dal portale brasiliano Apito Final, sulle tracce dell’estremo difensore ci sarebbe anche lo Sporting Lisbona. I portoghesi sono alla ricerca di un nuovo portiere visto che Antonio Adán andrà via. Al momenta il club portoghese pare non aver presentato alcuna offerta per il brasiliano, ma la concorrenza aumenta.