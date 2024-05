Chaka Traorè Milan: l’attaccante tornerà in rossonero, la DECISIONE del club per il futuro

Tra i giocatori del calciomercato Milan in prestito c’è Chaka Traorè. In tal senso deciso le ultime sul futuro dell’attaccante rossonero

Non solo acquisti e cessioni, il calciomercato Milan dovrà fare i conti anche con la situazione legata ai prestiti. Tra questi c’è Chaka Traorè.

L’attaccante ivoriano classe 2004 a gennaio è stato mandato a Palermo a giocare. Per lui 10 presenze, con i rosanero che giocheranno la semifinale playoff per salire dalla B alla A contro il Venezia. A giugno, come riportato da Calciomercato.com, tornerà al Milan, che non ha deciso il suo futuro.