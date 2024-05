Compleanno Chukwueze: il messaggio d’auguri al rossonero sui social – FOTO

Compleanno Chukwueze: il messaggio d’auguri al rossonero sui social. La FOTO pubblicata sui profili social

Chukwueze spegne 25 candeline: l’esterno del Milan ha festeggiato il suo primo compleanno in rossonero dopo una stagione a due facce. Il nigeriano ha iniziato con qualche difficoltà per poi ambientarsi e mostrare alcune delle sue qualità. Il club rossonero ha deciso di celebrarlo con un post sui social.

Naija excellence! 🇳🇬🤩



Join us in wishing @chukwueze_8 all the best 🎂 #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 22, 2024

COMUNICATO – «Solo gol belli. Quando Chukwueze segna si fa notare: giocatona per la prima rete contro il Borussia Dortmund in Champions League, invece il suo mancino a Newcastle ha permesso ai rossoneri di rimanere in Europa e la volée a Verona di mettere in cassaforte la vittoria in Serie A. Oggi, 22 maggio, Samuel compie e festeggia 25 anni! Investimento importante, ala veloce, tecnica e imprevedibile: a oggi, 3 gol e 3 assist in 34 presenze.».