Milan Salernitana: Fazio salta il match? Il motivo e le condizioni

Nuovi guai per la Salernitana in vista del match contro il Milan. Fazio operato d’urgenza, il motivo e le condizioni

Non finiscono le brutte notizie in casa Salernitana. Dopo la deludente stagione culminata con la retrocessione in Serie B, ore di apprensione per le condizioni di Federico Fazio. Il centrale è stato operato d’urgenza in seguito ad un attacco di appendicite acuta. Lo riporta la stessa società granata. L’intervento, effettuato all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, è perfettamente riuscito.

Il difensore dovrebbe comunque saltare il match in programma sabato sera contro il Milan