Ibrahimovic Milan, il retroscena con Fonseca fa felice il tecnico! Non si torna indietro, il retroscena sul confronto a Milanello

Ibrahimovic Milan, Ibrahimovic, in rappresentanza della società, ha dato carta bianca a Paulo Fonseca nella gestione del gruppo

Come riferito dal Corriere dello Sport, nel confronto di ieri a Milanello Zlatan Ibrahimovic ha dato pieno appoggio a Paulo Fonseca, tecnico del Milan, nella decisione di mandare in panchina Theo Hernandez contro il Genoa.

Una scelta appoggiata dalla società, perché il club è tutto con Fonseca. Il portoghese ha già dimostrato di non aver paura di prendere decisioni forti nel corso di questa stagione, ad esempio mandando in panchina Rafael Leao per tre partite di fi la, una scelta forte che poi ha portato i suoi frutti. Oppure prendere provvedimenti con Tomori e Abraham in seguito alla gestione confusionaria dei rigori a Firenze. Ma sono tutte strategie adottate in accordo con il club. La dirigenza ha deciso di non esporsi pubblicamente, ma di lasciare la gestione di Milanello a Fonseca. Ecco perché il giorno dopo lo sfogo pubblico, in seguito al match contro la Stella Rossa, nessun dirigente si è recato al centro sportivo rossonero. Ibrahimovic ha lasciato gestire Fonseca, supportandolo nelle scelte. Poi in un secondo momento c’è stato il confronto tra dirigenza e allenatore, ma per l’occasione è stata ribadita la totale fiducia al tecnico.