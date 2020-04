L’Atalanta sfida il Torino, clamoroso ritorno di Bonaventura a Bergamo?

Atalanta e Torino in lotta per Jack Bonaventura. I granata sono in vantaggio, ma i bergamaschi sognano il ritorno

Il Torino al momento sembra in netto vantaggio sulle pretendenti per acquistare Jack Bonaventura. Il centrocampista ormai non rientra nei piani rossoneri e si sta guardando intorno in Serie A. I granata hanno già contattato l’agente del giocatore ed entro maggio potrebbe strappare un accordo di massima.

Tuttavia, nelle ultime ore va registrato l’inserimento dell’Atalanta. I nerazzurri puntano a riportare a casa il centrocampista e ci sarebbe già l’ok di Gasperini. L’idea stuzzica anche Jack che però si è preso un periodo di riflessione.