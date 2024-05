Chukwueze Milan, scenario a sorpresa per il futuro: non si esclude questa pista

Chukwueze Milan, spunta anche uno scenario a sorpresa per il futuro del nigeriano: non si esclude questa pista

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Samuel Chukwueze, che nel corso di questa stagione ha corso a due velocità: lento all’inizio, ha accelerato solo nel finale.

Stando a quanto si apprende proprio per questo suo rendimento altalenante il nigeriano non può sentirsi al riparo dai giudizi che il Milan farà su ogni singolo elemento della rosa al termine della stagione. Pertanto non si esclude, per ora, anche lo scenario della cessione.