Chalobah Milan: concorrenza dalla Premier League per il difensore, così lo possono soffiare ai rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Chalobah. I rossoneri devono fare attenzione alla concorrenza dalla Premier League

Il Tottenham è pronto allo “sgarbo” al calciomercato Milan. Come riporta HITC, la formazione londinese sarebbe pensando a Trevor Chalobah per rinforzare il pacchetto difensivo.

Gli Spurs avrebbero infatti chiesto ai Blues la disponibilità per liberare il difensore 24enne per la prossima stagione. Al momento non è arrivata alcuna risposta ma non sarebbe da escludere che presto possa iniziare una trattativa vera e propria per il calciatore.