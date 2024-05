Camarda Milan: passi avanti decisi per il rinnovo, COSA MANCA per chiudere

Il calciomercato Milan è pronto a blindare uno dei suoi gioielli: Camarda. Passi avanti per il rinnovo dell’attaccante

Nonostante l’interesse del Borussia Dortmund, il calciomercato Milan è pronto a blindare Francesco Camarda. Come riportato da Calciomercato.com la scorsa settimana c’è stato un incontro molto positivo in sede tra il Milan e i suoi agenti, probabilmente il primo passo verso la fase più operativa della negoziazione.

Le parti sono rimaste in costante contatto anche nelle ultime ore e ora la fumata bianca sembra essere molto vicina. L’accordo é stato trovato in linea di massima, vanno definiti dei dettagli importanti. Dal club filtra cautela fino a quando non arriva il momento delle firme, previste per gli inizi di luglio, di Camarda sul primo contratto da professionista. La durata sarà triennale, ovvero il massimo previsto dalle regole federali sui giocatori che hanno appena compiuto 16 anni.