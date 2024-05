Gudmundsson strizza l’occhio al Milan: le DICHIARAZIONI che avvicinano l’attaccante ai rossoneri

Albert Gudmundsson, accostato al calciomercato Milan, ha parlato a TGR Rai Liguria del suo futuro con il Genoa

Le parole di Gudmundsson, accostato al calciomercato Milan, a TGR Rai Liguria del suo futuro con il Genoa:

FUTURO – «Non so, come atleta professionista cerchi sempre di raggiungere il livello più alto ma da quando sono arrivato qui ho sempre vissuto un giorno dopo l’altro e mi sono trovato bene. Non cambierò certo adesso. Gilardino prima delle partite mi dà consigli dicendomi di essere concreto e incisivo ma allo stesso tempo mi lascia molta libertà ed è per questo che credo di aver fatto così bene in stagione».