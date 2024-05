Nuovo allenatore Milan, AVVISO di Ibrahimovic: non se lo aspettava nessuno, in panchina ci va LUI

Nuovo allenatore Milan, prima della scelta del successore di Stefano Pioli toccherà a Bonera guidare i rossoneri contro la Roma

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, venerdì prossimo, affronterà in amichevole a Perth la Roma di Daniele De Rossi in quello che sarà praticamente l’ultimo impegno stagionale dopo la fine del campionato prevista per questo fine settimana.

A guidare la squadra, con la separazione da Stefano Pioli che si consumerà tra oggi e domani, sarà Daniele Bonera, attuale collaboratore dello staff del tecnico emiliano e profilo in pole per guidare l’U23 rossonera a partire dalla prossima stagione.