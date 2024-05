Fonseca Milan, lo scenario ha del CLAMOROSO! Tifosi decisivi, ipotesi inaspettata all’orizzonte

Fonseca-Milan, i rossoneri viaggiano spediti: contratto pronto ma la reazione dei tifosi può far saltare di nuovo il banco

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca resta il nome in pole per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione.

Per lui sarebbe pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo anno da circa 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. La settimana prossima potrebbe essere decisiva in questo senso ma un aspetto non va assolutamente sottovalutato: la reazione dei tifosi rossoneri. Il popolo del Diavolo si sta schierando apertamente contro il portoghese. Una nuova sommossa popolare potrebbe spingere clamorosamente il club a cambiare di nuovo obiettivo.