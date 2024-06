Broja Milan: la VERITA’ sulle intenzioni di Ibrahimovic e Furlani. Stanno pensando a questo per l’attaccante del Chelsea

Come riportato da Sky Sport 24, il calciomercato Milan continua a pensare ad Armando Broja per rinforzare il suo reparto offensivo. Ma non escludendo Joshua Zirkzee: l’albanese, infatti, non è un’alternativa al centravanti del Bologna, poiché nelle idee di Furlani e Ibrahimovic ci sarebbe quella di effettuare un doppio colpo in attacco.

Con l’eventuale arrivo di Broja, però, verrebbe ‘sacrificato’ sul mercato Luka Jovic. Previsti contatti col Chelsea nelle prossime settimane, con molta probabilità dopo l’Europeo.