Dovbyk Milan, è uscito allo scoperto! Svelate le sue intenzioni, ANNUNCIO dell’attaccante sul futuro. Le dichiarazioni

Artem Dovbyk è un obiettivo del calciomercato Milan nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’operazione Zirkzee. In conferenza stampa alla vigilia del match della sua Ucraina ad Euro 2024, l’attaccante ha parlato così del suo futuro.

PAROLE – «Sono molto felice a Girona, tutte le persone che mi circondano, giocatori, allenatori, dirigenti sono meravigliosi, mi danno tutte le condizioni per fare del mio meglio, è fantastico».