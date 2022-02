Tutti i colori dello sport, Gabbia: «Bello lo spogliatoio così»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Florenzi e Matteo Gabbia hanno incontrato e parlato con gli studenti dell’istituto Fontana di Garbagnate. Ecco le parole del centrale rossonero:

«È molto bello condividere lo spogliatoio con compagni di diverse nazionalità, perché si ha l’opportunità di scoprire tante abitudini differenti, anche semplicemente nel mangiare o nel modo in cui si trascorre il tempo durante un viaggio. Si riesce sempre a fare gruppo e a creare armonia»

Sul movimento calcistico femminile, infine, i due hanno concordato: «Ha avuto un’evoluzione fantastica nell’ultimo periodo e non ci sorprende, ma ci rende felici. Come non ci sorprende vedere una direttrice di gara arbitrare un match di calcio maschile: bisogna sempre guardare al merito, e non al genere»