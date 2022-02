Tutti i colori dello sport, Florenzi: «Ecco cosa mi ha insegnato il calcio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Florenzi e Matteo Gabbia hanno incontrato e parlato con gli studenti dell’istituto Fontana di Garbagnate

Alessandro Florenzi e Matteo Gabbia hanno incontrato e parlato con gli studenti dell’istituto Fontana di Garbagnate. Ecco le parole del terzino rossonero:

«Come la scuola il calcio mi ha insegnato a stare all’interno di un gruppo e ad avere sempre rispetto verso i compagni, l’allenatore e gli avversari, nella vittoria come anche nella sconfitta»

Sul movimento calcistico femminile, infine, i due hanno concordato: «Ha avuto un’evoluzione fantastica nell’ultimo periodo e non ci sorprende, ma ci rende felici. Come non ci sorprende vedere una direttrice di gara arbitrare un match di calcio maschile: bisogna sempre guardare al merito, e non al genere»