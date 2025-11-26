Connect with us

Turci e l'importanza di un portiere come Maignan. Il suo ruolo al Milan e la preparazione con Filippi: le sue parole

Miranda svela alcuni retroscena su Spalletti e il suo periodo all'Inter: dal carattere del tecnico al caso Icardi

Agresti parla così della vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: il fattore Maignan e... un po' di fortuna

Chiariello non ci sta, per lui il Milan è notevolmente avvantaggiato dagli arbitri: le sue parole

Bocci e il ritorno di Allegri al Milan. Il giornalista analizza così l'impatto del tecnico livornese sul mondo rossonero

4 secondi ago

Maignan

Turci parla così di Mike Maignan dopo l’incredibile prestazione nel derby tra Inter e Milan. Ecco tutte le sue parole

L’ex portiere Luigi Turci, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha messo in luce il ruolo decisivo di Mike Maignan e le differenze di rendimento emerse nel recente derby. Turci ha riconosciuto che, nell’ultima stracittadina, la performance del francese è stata nettamente superiore rispetto a quella di Sommer, il quale è apparso leggermente incerto in alcune occasioni. La differenza, per l’ex portiere, è stata percepita soprattutto nel rendimento della singola gara più che nel valore assoluto dei due estremi difensori.

L’analisi di Turci si è poi concentrata sulla discontinuità che aveva caratterizzato Maignan nelle stagioni precedenti, dopo un primo anno “straordinario”. In quei periodi, il portiere era sembrato regredire.

Turci e Maignan: Il Preparatore Filippi e l’Invito al Rinnovo

Secondo Turci, il grande ritorno ai livelli di eccellenza di Maignan in questa stagione è in gran parte merito del preparatore Claudio Filippi, che l’ex portiere conosce bene. Maignan ha ritrovato sicurezza e sta lavorando nuovamente sui fondamentali, elementi che lo stanno riportando a essere considerato un top a livello mondiale. Passando al tema del rinnovo contrattuale, Turci è categorico: non lo perderebbe. Oltre alle doti tecniche, Maignan ha un valore aggiunto cruciale all’interno dello spogliatoio. Turci lo definisce un leader assoluto per l’atteggiamento e ciò che è in grado di trasmettere ai compagni, un elemento che la società dovrebbe considerare attentamente nel valutare l’investimento in termini di ingaggio.

Turci ha anche espresso un parere sull’Inter, definendo l’impegno serale contro l’Atletico Madrid come il primo esame veramente importante in Champions League dopo un approccio splendido alla fase a gironi. L’ex portiere si è detto curioso di vedere la reazione dei nerazzurri dopo la sconfitta, sebbene ritenuta immeritata, nel derby.

