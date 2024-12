Trevisani difende Tomori: «Vi ricordo che c’era lui a Madrid, Fonseca dovrebbe…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Riccardo Trevisani, nel corso di Fontana di Trevi, ha invitato l’allenatore del Milan Paulo Fonseca a prendere con maggiore considerazione il possibile utilizzo di Tomori.

LE DICHIARAZIONI – «Tomori ha vinto lo scudetto decidiamo che è insostituibile ed è fortissimo? No, secondo me è un giocatore ottimo, e non dico che debba giocare tutte le partite. Dico che si può valutare se debba giocatore, perché poi, vi ricordo, che a Real Madrid-Milan, in campo, c’era Fikayo Tomori, signore e signori. E a Madrid vinci solo se sei tanto tanto capace di reggere gli 1vs1 contro quella gente lì, altrimenti non ce la fai».