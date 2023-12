Trevisani difende Pioli: «Il Milan ha un sacco di problemi ma vedo solo #PioliOut». Le parole del giornalista

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Sportmediaset analizzando il momento del Milan.

PAROLE – «Nella valutazione sono stati visti tutti i problemi: i giocatori che non rendono, le scelte dell’allenatore, gli infortuni e la scelte della società. E secondo me è proprio questo il fatto: il Milan ha un sacco di problemi, e l’unica cosa che senti dire in giro è “Pioli Out. E io questa cosa non la capisco, non la concepisco… Soprattutto perché in mezzo a questo casino del Milan confuso e pieno di infortunati, il Milan è terzo. Ma che doveva fare il Milan quest’anno, fatemi capire: vincere il campionato?».