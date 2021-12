Trevisani boccia Kessie: «Con lui a volte il Milan sembra giocare in 10»

Riccardo Trevisani ha commentatto il momento di forma di Franck Kessie al Milan. Le dichiarazioni del giornalista

Ospite negli srtudi Mediaset durante la trsmissione ‘Pressing’, Riccardo Trevisani ha commentato il momento che sta vivendo Franck Kessie con la maglia del Milan. Le sue parole.

KESSIE – «Il Milan dell’anno scorso sembrava giocare in 12 con Kessie in campo. Quest’anno, invece, a volte sembrano in 10 con lui in campo, è irriconoscibile. Infatti Pioli lo sta facendo ruotare come se fosse un giocatore normale. Contratto? A parte Vlahovic, nessuno di quelli che hanno un problema con il contratto stanno facendo bene. Sta succedendo a lui, ma anche a Insigne».