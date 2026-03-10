Connect with us

HANNO DETTO

Trevisani sul derby vinto dal Milan: «È la vittoria di Allegri perché i nerazzurri vanno in difficoltà se non si esprimono bene»

30 minuti ago

Trevisani

Trevisani, intervenuto a Pressing, ha parlato così del Milan dopo la convincente vittoria nel derby contro l’Inter: le sue parole

Il day-after del Derby della Madonnina è tutto dedicato all’analisi della scacco matto firmato Massimiliano Allegri. Tra le voci più autorevoli che si sono espresse sulla vittoria rossonera per 1-0 c’è quella di Riccardo Trevisani. Intervenuto a Pressing, il giornalista ha voluto premiare senza riserve l’impostazione data dal tecnico milanista, capace di imbrigliare la manovra nerazzurra e di portare la sfida su binari favorevoli al Diavolo.

Trevisani, la trappola di Allegri e le difficoltà nerazzurre

Secondo Trevisani, il merito principale del Milan è stato quello di aver saputo leggere i momenti della gara, trascinando l’Inter in un contesto tattico poco congeniale alla squadra di Chivu. «E’ la vittoria di Allegri. Il Milan ha interpretato meglio la partita dell’Inter. La gara è stata portata su un terreno complicato per i nerazzurri che non sanno giocare questo tipo di partite. L’Inter o si esprime bene o va in difficoltà. E’ successo anche oggi». La capacità rossonera di sporcare la partita ha messo a nudo i limiti dell’Inter quando non riesce a imporre il proprio ritmo abituale.

Trevisani, un Milan superiore nel “corpo a corpo”

La chiave del successo non risiede solo nel risultato, ma nell’atteggiamento complessivo mostrato in campo. Trevisani ha ribadito come il Milan si sia dimostrato più a proprio agio nella battaglia agonistica: «In questo tipo di partita, il Milan ha fatto molto meglio dell’Inter. Il Mila è stato superiore all’Inter in questo tipo di partita». Un’analisi che certifica il momento d’oro dei rossoneri, ora pronti a sfruttare l’entusiasmo della vittoria per la corsa al ritorno in Champions League.

