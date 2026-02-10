HANNO DETTO
Trevisani non si arrende su Allegri: «Ha vinto perché aveva le squadre più forti. Il Milan potrebbe giocare cento volte meglio…»
Trevisani, intervistato a Centrocampo, ha parlato così di Massimiliano Allegri e della stagione, finora, del Milan
Durante l’ultima puntata di Centrocampo, Riccardo Trevisani è tornato ad analizzare il lavoro di Massimiliano Allegri, oggi sulla panchina del Milan. Il giornalista ha espresso un giudizio molto critico, sostenendo che i successi passati dell’allenatore livornese siano stati facilitati da una netta superiorità tecnica delle rose a disposizione, piuttosto che da un reale valore aggiunto tattico o da un gioco propositivo.
Secondo Trevisani, la differenza tra un grande allenatore e un amministratore sta nella capacità di andare oltre il potenziale della squadra: «Se tu hai palesemente la squadra più forte e non ti fanno mai gol, tu prima o poi lo fai il gol e vinci 1-0. Questo è palesemente il 2014-2019. Quando non è la più forte come 2022-2024 fai quarto». Il paragone con altri colleghi è impietoso: «Spalletti non con la miglior squadra è arrivato primo, Conte non era la miglior squadra, il Milan di Pioli non era la miglior squadra. Allegri è meglio di Conceicao e Fonseca, ma è peggio di Spalletti, ma di parecchio».
Trevisani, il giudizio sul Milan attuale e l’eredità di Conte
Trevisani invita alla calma prima di gridare al miracolo per l’attuale stagione rossonera, ricordando che il club ha sempre occupato i vertici della classifica negli ultimi anni e che il livello del gioco espresso non è all’altezza del materiale umano a disposizione.
Il giornalista ha poi sminuito il peso degli albi d’oro nella valutazione di un tecnico: «Per me “ha vinto” è un giudizio che non conta una mazza, non è l’unico mio metro di giudizio. Chi non sa niente apre l’almanacco e dice “te sei bravo”, io guardo le partite, è diverso». Infine, una stoccata sulla costruzione della Juventus vincente: «Conte ha costruito la Juventus e Allegri ci ha vinto gli scudetti. C’è una bravura di Allegri nell’amministrare, ma non c’è un di più. Non c’è una squadra che fa di più attraverso il gioco».
Ultimissime Milan
Video
Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO
Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...