Trevisani avverte: «Basta parlare di Marotta League, serve più onestà. Estupinan? Dato per pippone perché bisogna dire questo»

Trevisani si è espresso sui social di Cronache di Spogliatoio per parlare del derby di Milano. Queste alcune sue dichiarazioni

Nel corso della trasmissione Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato quanto accaduto nella 28ª giornata di Serie A, soffermandosi in particolare sulle polemiche nate dopo il derby di Milano tra Milan e Inter.

Al centro della discussione c’è stato soprattutto il presunto fallo di mano di Samuele Ricci nell’area rossonera, episodio sul quale l’AIA ha confermato la correttezza della decisione dell’arbitro Daniele Doveri di non concedere il rigore, ma anche un pensiero su Estupinan autore del gol partita.

RIGORE NON CONCESSO ALL’INTER – «Poi alla gente piace fare la polemica, la Marotta League, così ha compensato l’episodio di Kalulu e Bastoni… Uscite da questo meccanismo sciarpato di discorsi, cercate di fare un’analisi lucida. Quelli del Milan che oggi dicono non è mai rigore, a parti invertite sarebbero andati per strada con le bandiere a parlare di Marotta League. Siate almeno onesti con voi stessi se non miglioreremo mai. Questa cosa qua, qualsiasi squadra a cui non viene dato rigore si incazza».

Il giornalista ha poi parlato anche della prestazione di Pervis Estupiñán, autore del gol decisivo nel derby e spesso criticato nelle settimane precedenti.

IL GIUDIZIO SU ESTUPIÑÁN – «Estupinan è subito stato raccontanto come un giocatore inferiore a Bartesaghi, non sapeva fare le diagonali, aveva fatto errori, era stato raccontato come un pippone. Un po’ come tutti i giocatori del Milan perché bisogna per forza dire che la squadra è molto scarsa e dire che è tutto merito all’allenatore, ma in realtà la squadra e buona e ci sono meriti anche dell’allenatore. Estupinan è un giocatore che ha fatto bene al Brighton e al Villarreal e ora che sta capendo il calcio italiano farà bene anche nel Milan. Non è Roberto Carlos o Theo Hernandez, ma è un buonissimo esterno sinistro».

