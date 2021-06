Tre attaccanti per essere al completo, Pioli ha una richiesta

Stefano Pioli vorrebbe avere una rosa all’altezza anche dal punto di vista quantitativo. La richiesta del tecnico

Stefano Pioli vorrebbe avere una rosa all’altezza anche dal punto di vista quantitativo. Per questo motivo avrebbe concordato con la società di acquistare due attaccanti da affiancare a Zlatan Ibrahimovic.

Le condizioni dello svedese non garantiscono una stagione tranquilla, per questo motivo si tenterà l’affondo per Giroud e per un altro giovane centravanti.