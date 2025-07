MN24 – Tournée Milan, sabato mattina amichevole prima della partenza: il programma completo

Tournée Milan, i rossoneri partiranno sabato: in mattinata amichevole a Milanello contro l’U23 di Massimo Oddo

Il Milan è pronto a immergersi nella nuova stagione con un calendario fitto di impegni estivi. La squadra rossonera, guidata da Massimiliano Allegri, ha ripreso gli allenamenti a Milanello e si appresta a intraprendere una tournée internazionale che toccherà l’Asia e l’Australia, prima di concludersi in Europa con test di alto livello. I tifosi del Diavolo sono in fermento, ansiosi di vedere all’opera i propri beniamini e di scoprire le prime indicazioni sul lavoro svolto dal tecnico.

Il Primo Test a Milanello e la Partenza per Singapore

Sabato mattina, a Milanello, il Milan affronterà un interessante test in famiglia contro il Milan Futuro, formazione che ha appena ripreso gli allenamenti. Sarà un’occasione per mettere a punto i primi meccanismi e per dare minuti nelle gambe ai giocatori, in vista degli impegni più probanti. In serata, invece, è in programma la partenza della squadra rossonera per Singapore, la prima tappa di un viaggio intercontinentale che promette spettacolo e sfide di prestigio. Questa tournée asiatica e australiana rappresenta un momento fondamentale non solo per la preparazione atletica, ma anche per rafforzare il brand Milan a livello globale, incontrando i milioni di tifosi che seguono il club da ogni angolo del mondo.

Il Calendario Completo delle Amichevoli Estive: Dove Vedere il Milan in Azione

Il programma delle amichevoli estive del Milan è particolarmente ricco e vedrà i rossoneri confrontarsi con alcune delle più importanti squadre europee e australiane. Ecco il calendario completo con gli orari (ora italiana) e le indicazioni sulle trasmissioni in diretta, come riportato da Milannews24:

23 luglio, ore 13:30, Singapore: Il primo appuntamento di prestigio sarà Arsenal-Milan . Una sfida affascinante contro un top club inglese, che metterà subito alla prova la condizione e le ambizioni del Milan . La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN , garantendo a tutti i sostenitori la possibilità di seguire l’esordio dei rossoneri.

Il primo appuntamento di prestigio sarà . Una sfida affascinante contro un top club inglese, che metterà subito alla prova la condizione e le ambizioni del . La partita sarà trasmessa in diretta su , garantendo a tutti i sostenitori la possibilità di seguire l’esordio dei rossoneri. 26 luglio, ore 20:30, Hong Kong: Pochi giorni dopo, il Milan scenderà in campo a Hong Kong contro il Liverpool . Un’altra partita di altissimo livello, che promette spettacolo e intensità. Anche in questo caso, la diretta sarà esclusiva su DAZN , permettendo ai tifosi di non perdere neanche un minuto di questo prestigioso confronto .

Pochi giorni dopo, il scenderà in campo a Hong Kong contro il . Un’altra partita di altissimo livello, che promette spettacolo e intensità. Anche in questo caso, la diretta sarà esclusiva su , permettendo ai tifosi di non perdere neanche un minuto di questo . 31 luglio, orario da definire, Perth: La tournée asiatica si concluderà in Australia, dove il Milan affronterà il Perth Glory . L’orario di questa partita è ancora da definire e verrà comunicato a breve, così come le modalità di trasmissione . Sarà un’opportunità per il Milan di incontrare i propri sostenitori in un continente dove il calcio sta crescendo rapidamente.

La tournée asiatica si concluderà in Australia, dove il affronterà il . L’orario di questa partita è ancora da definire e verrà comunicato a breve, così come le . Sarà un’opportunità per il di incontrare i propri sostenitori in un continente dove il calcio sta crescendo rapidamente. 9 agosto, ore 16:00, Dublino: Tornato in Europa, il Milan affronterà il Leeds United a Dublino. Questo test sarà fondamentale per affinare la condizione in vista dell’inizio del campionato. La partita sarà visibile in diretta su DAZN , confermando l’impegno della piattaforma nel seguire il percorso di avvicinamento alla stagione del Milan .

Tornato in Europa, il affronterà il a Dublino. Questo test sarà fondamentale per affinare la condizione in vista dell’inizio del campionato. La partita sarà visibile in diretta su , confermando l’impegno della piattaforma nel seguire il percorso di avvicinamento alla stagione del . 10 agosto, ore 16:00, Londra: L’ultimo grande test estivo vedrà il Milan impegnato a Londra contro il Chelsea. Un derby internazionale che promette emozioni e sarà un’ulteriore verifica per la squadra di Allegri. Anche questa sfida di cartello sarà trasmessa in diretta su DAZN, offrendo ai tifosi la possibilità di godersi un match di grande calcio prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Queste amichevoli internazionali non sono solo test fisici e tattici, ma rappresentano anche un’importante vetrina per i nuovi acquisti e per i giovani talenti che cercano di farsi notare da Massimiliano Allegri. L’obiettivo è arrivare all’inizio della stagione in condizioni ottimali, pronti a lottare su tutti i fronti. I tifosi, intanto, si preparano a seguire con passione ogni tappa di questo intenso precampionato, sperando che sia l’anticamera di una stagione ricca di successi.