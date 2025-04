Tournee estiva Milan, fissate due amichevoli di lusso! Date e avversari, tutti i dettagli

Condividi via email

Tournee estiva Milan, i rossoneri giocheranno il 23 luglio in amichevole contro l’Arsenal a Singapore. Seconda gara col Liverpool

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, prende forma la tournéè estiva del Milan in vista della prossima stagione:

PAROLE – «Il Milan il 23 luglio giocherà in amichevole contro l’Arsenal a Singapore. Milan-Arsenal sarà la prima partita della tournée asiatica del 2025. Il 26 luglio il Milan giocherà a Hong Kong contro il Liverpool. Una terza partita seguirà tra fine luglio e inizio agosto».