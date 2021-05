Torino, questa salvezza non può bastare: ora serve la rifondazione

Torino, ecco la salvezza. Con le unghie, con i denti, con il cuore e con qualsiasi altra immagine retorica desideriate rispolverare. La serata dell’Olimpico regala un’altra stagione di Serie A alla formazione granata e condanna all’immediato ritorno in Serie B il Benevento.

Purissima sofferenza in stile Toro contro una Lazio che ha provato fino allo scadere a scalfire lo zero a zero. Ma l’imprecisione di Immobile e di Muriqi, qualche legno ben convinto di sé e la serata impeccabile di Sirigu hanno mantenuto inchiodato il risultato.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24